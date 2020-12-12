Son dakika haberi... İtfaiye, polis ve basını gören çocuklar sokağa koştu - Son Dakika

Son dakika haberi... İtfaiye, polis ve basını gören çocuklar sokağa koştu

12.12.2020 10:31

Son dakika 3. sayfa haberi... İtfaiye, polis ve basını gören çocuklar sokağa koştu Bursa İnegöl'de yangın ihbarına giden itfaiye ve polisi gören çocuklar sokağa döküldü.

İtfaiye, polis ve basını gören çocuklar sokağa koştu

BURSA - Bursa İnegöl'de yangın ihbarına giden itfaiye ve polisi gören çocuklar sokağa döküldü. Kamerayı gören çocuklar kendilerini çekmeleri istediler. Kamera onlara çevrilince gözükmek için birbirleriyle yarıştılar. Sokağa çıkma kısıtlamalarına dakikalar kala çocuklar keyifli dakikalar yaşadı. Ancak bir çocuğun maskesiz olması ise tedirgin etti. Polis çocukları uyararak dağılmalarını istedi çocuklar ise dağılmış gibi yapıp tekrar toplandılar.

Edinilen bilgilere göre Ertuğrulgazi Mahallesi Nergiz sokakta bir evin çatısında yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekipleri gören mahallenin çocukları ise sokağa döküldü. İtfaiye ekipleri yaptıkları kontrollerde çatı yangının olmadığını bacadan kaynaklanan ufak çaplı bir yangının olduğu belirledi. Kısa sürede ekipler yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangın yerine gelen basını gören çocuklar kamerayı görünce kendilerini de çekmesini istediler. Bunun üzerin çocukları kırmayan kameraman çocukları da çekti. Çocuklar kendilerini çektiğini görünce biranda koronaya unuttular. Görüntülenmek için birbirleriyle yarıştılar. Kameraman ve polisin tüm ikazlarına rağmen çocuklar yine kendi bildiklerini okudu. Bir çoğunun maskesiz olması ise dikkatlerden kaçmadı. Polis memurları çocukları bir araya dağıtarak evlerine gitmelerini istedi çocuklar saniyeler içerisinde kayıplara karıştılar ama aradan kısa bir süre geçtikten sonra tekrar geldiler. Ekiplerin gitmesiyle çocuklar arkadaşlarıyla oynamaya devam ettiler geriye ise bu renkli görüntüler kaldı.

Son dakika haberi... İtfaiye, polis ve basını gören çocuklar sokağa koştu
Son dakika haberi... İtfaiye, polis ve basını gören çocuklar sokağa koştu
Son dakika haberi... İtfaiye, polis ve basını gören çocuklar sokağa koştu
Son dakika haberi... İtfaiye, polis ve basını gören çocuklar sokağa koştu
Son dakika haberi... İtfaiye, polis ve basını gören çocuklar sokağa koştu

İtfaiye, Yangın, Bursa, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... İtfaiye, polis ve basını gören çocuklar sokağa koştu - Son Dakika


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