Son dakika! İtfaiyeden yangın uyarısı - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı havaların ısınması ile birlikte meydana gelebilecek yangınlara karşı vatandaşların daha duyarlı ve tedbirli davranmaları noktasında uyarılarda bulundu.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Havaların ısınması, otların kuruması ile birlikte yangın sayılarında gözle görülür bir artış olmuştur. Maalesef yangınların bir kısmı bağ bahçe tarla temizliği için kontrol dışına çıkan yanma olayı sonrasında meydana geldiği tahmin edilmektedir. Unutmayalım ki her kuru ot birikintisi kuşların, sürüngenlerin ve börtü böceklerin yaşam alanıdır. Lütfen kontrolsüz ateş yakmayalım her türlü canlıyı koruyalım." denildi - MALATYA