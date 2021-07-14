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Son Dakika | İtirafçı eski askeri lise öğrencisi FETÖ'nün "şok mangası" uygulamasını anlattı - Son Dakika

Son Dakika | İtirafçı eski askeri lise öğrencisi FETÖ'nün "şok mangası" uygulamasını anlattı

14 Temmuz 2021 Çarşamba 11:56
Son Dakika | İtirafçı eski askeri lise öğrencisi FETÖ'nün

Edinilen son dakika gelişmesine göre Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından ardışık arama sistemiyle haberleştiği iddiasıyla hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan eski askeri lise öğrencisi sanık, örgütün "şok mangası" uygulamasını anlattı.

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından ardışık arama sistemiyle haberleştiği iddiasıyla hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan eski askeri lise öğrencisi sanık, örgütün "şok mangası" uygulamasını anlattı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından arandığı belirlenen eski askeri okul öğrencisi A.D. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı tarafından sanık A.D. hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanık A.D'nin FETÖ'nün "mahrem imamları" tarafından büfe, market ve fatura ödeme merkezi gibi yerlerde kurulu kontörlü hatlar ile kamuya açık alanlardaki sabit ve ankesörlü telefonlardan farklı zamanda ardışık arandığının tespit edildiği belirtildi.

FETÖ'nün mahrem yapılanması ve 15 Temmuz darbe girişiminin anlatıldığı iddianamede, etkinlik pişmanlıktan yararlanmak isteyen A.D'nin itirafları da yer aldı.

A.D, Adana'da ortaokul sürecinde halı saha maçlarına gittiğini ve bu sırada tanımadığı kişilerin kendisini bir eve ders çalışmak için davet ettiğini belirterek, "Bu kişiler bana sürekli ders çalışmak amacıyla evlerine gelebileceğimi söylediler fakat ben farklı bir dershaneye gitme kararı verdim. Sonrasında askeri lise sınavlarına girerek Kuleli'yi kazandım." ifadesini kullandı.

Sınavı kazandıktan sonra aynı kişilerin tekrar kendisiyle irtibat kurduğunu bildiren A.D, şunları anlattı:

"Bu kişiler bana 'Bizimle irtibatta kalırsan askeri okulda daha çok rahat edersin' dedi. Sonrasında beni aramaya başladılar. Ben de 2-3 kez bu kişilerle görüşmeye gittim. Görüşmeye katılmadığım haftalarda sürekli disiplin cezası alıyordum. Ayrıca hafta sonu izinlerim birden iptal ediliyordu. Saçma sebeplerden dolayı sürekli ceza alıyordum. Askeri okulda okurken herhangi bir internet kafeye gittiğimde yanıma gelen örgüt üyeleri, 'Neden görüşmelere gelmiyorsun, okulda aldığın cezalar bu yüzden. Seni aradığımızda telefonlarına mutlaka bak' şeklinde telkinlerde bulunuyordu."

"FETÖ'nün sohbet toplantılarına katılmayanları 'şok mangası'na alıyorlardı"

A.D, örgüt üyelerinin kendisini sürekli farklı numaralardan aradığı bilgisini vererek, şöyle devam etti:

"Okulda ilk iki yıl kıdemli olmama rağmen bana sürekli disiplin cezası veriyorlardı. Edebiyat gibi benim için kolay olan bir dersten bile geçemiyordum. Benim gibi FETÖ'nün sohbet toplantılarına katılmayanları 'şok mangası'na alıyorlardı. Yazın götürüldüğümüz kamplarda ağır baskı uyguluyorlardı. Örgüt üyeleriyle görüşmeleri tamamen bırakınca benim için bir sağlık raporu çıkartıp beni askeri okuldan attılar. Okuldan neden atıldığımı araştırdıkça sağlık sorunlarımın olduğunu söylediler. Okula geri dönebilmek için dava açtımsa da olumsuz sonuçlandı. Askeri okulda o kadar ağır baskı gördüm ki orada yaşadığım stresten dolayı beynimde damar çatlaması meydana geldi. Okuldan atıldıktan sonra bu nedenle İstanbul'da ameliyat geçirdim."

Askeri okuldan atıldıktan sonra Adana'ya döndüğünü ve bir dil kursuna yazıldığını kaydeden A.D, "V.K. isimli bir örgüt üyesi tekrar benimle irtibat kurarak beni evine yemeğe çağırdı. Benim eski bir askeri okul öğrencisi olduğumu bildiğini belirterek, 'Askeri okula hazırlanan öğrencileri yetiştirir misin?' diye sordu. Ben de kendisine 'Bu çocuklarla önce bir görüşmek istiyorum' dedim. Beni, askeri okula hazırlanan öğrencilerin olduğu eve götürdüler. Burada daha önce benimle irtibat kuran A.K. isimli örgüt üyesi vardı. Ben öğrencilere, 'Ben bunların yüzünden askeri okuldan atıldım, sakın bunlarla görüşmeyin' dedim. Bunu dedikten sonra A.K. ile aramızda tartışma çıktı. Daha sonra bu yapıyla tamamen irtibatım koptu." ifadelerini kullandı.

Örgütün gizli haberleşme programlarını kullanmadığını öne süren A.D, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini kaydetti.

Fetullahçı Terör Örgütü, Münir Karaloğlu, Mahrem, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | İtirafçı eski askeri lise öğrencisi FETÖ'nün 'şok mangası' uygulamasını anlattı - Son Dakika


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