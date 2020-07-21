Son dakika... İTO'dan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 2 yılına ilişkin değerlendirme - Son Dakika

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Cumhurbaşkanımızın bugünkü değerlendirme toplantısında çizdiği icraat ve vizyon fotoğrafı, iş dünyası olarak temel dayanak noktamızdır." ifadesini kullandı.

Avdagiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi 2 Yıllık Değerlendirme Toplantısı'ndaki konuşmasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin geçen iki yılda, siyaset ve ekonominin yanı sıra pandemi gibi beklenmedik durumlar karşısında da hızlı çözümler üreten bir performans gösterdiğini dile getiren Avdagiç, "İki yılın özeti, Türkiye ekonomisi ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin güçlü bir yapıya kavuşması ve birbiri ardına gelen ekonomik ve siyasal saldırıları bertaraf edecek bir güce ulaşmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Avdagiç, "Cumhurbaşkanımızın bugünkü değerlendirme toplantısında çizdiği icraat ve vizyon fotoğrafı, iş dünyası olarak temel dayanak noktamızdır" ifadesini kullandı.

"Türkiye bölgesinde sanayi ürünü ihracatının üçte birini gerçekleştirme gücüne sahip oldu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasında iş dünyasının motivasyonunu yükselten en önemli mesajın "her alanda yerli" üretim vurgusu olduğunu belirten İTO Başkanı Şekib Avdagiç, şunları kaydetti:

"Türkiye, 21'inci yüzyılın ilk çeyreğinde ortaya koyduğu kalkınma hamlesiyle, bölgesinde sanayi ürünü ihracatının üçte birini gerçekleştirme gücüne sahip olmuştur. 'Enerjide artık Türkiye muhtaç olmaktan çıkmıştır' mesajını da sanayinin çarklarının daimi dönmesini sağlayacak bir müjde olarak kabul ediyoruz. Savunma sanayimizin yeni ufkunu gösteren uçak gemisi, yüksek yerlilik oranları gibi hususlar, göğsümüzü kabartmıştır. Unutmayalım son dönemde ilk unicorn'umuzu da çıkardık. Bu süreç Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla daha da gelişerek sürecektir."