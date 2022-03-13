Son dakika... İTÜ MTAL, eTwinning projelerinde ödül kazandı - Son Dakika
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Son dakika... İTÜ MTAL, eTwinning projelerinde ödül kazandı

13.03.2022 21:47
Son dakika... İTÜ MTAL, eTwinning projelerinde ödül kazandı

Son dakika haber... İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), eTwinning 12. Ulusal Konferansında Meslek Liseleri Kategorisi Türkiye Özel Ödülünü kazandı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), eTwinning 12. Ulusal Konferansında Meslek Liseleri Kategorisi Türkiye Özel Ödülünü kazandı.

İTÜ MTAL'dan yapılan açıklamaya göre lise, Antalya'da düzenlenen eTwinning 12. Ulusal Konferansında "Career Clubs" projesi Meslek Liseleri Kategorisi Türkiye Özel Ödülünü aldı.

Proje koordinatörü Selen Aras, "Öğrencilerimize ve öğretmenimize ilimiz, ilçemiz, okulumuz adına başarılarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

YORUMLAR
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İstanbul Teknik Üniversitesi, Anadolu Lisesi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... İTÜ MTAL, eTwinning projelerinde ödül kazandı - Son Dakika


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