İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Celal Yıldırım hayatını kaybetti

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İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Celal Yıldırım sağlık sorunları nedeniyle bir süredir Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Durumu ağırlaşan Yıldırım, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AKŞENER: BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM

Yıldırım'ın vefat haberini ardından birçok siyasetçi, sosyal medyadan başsağlığı mesajı yayınladı. İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Gaziantep İl Başkanımız Celal Yıldırım'ı kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Yüce Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun…" ifadelerini kullandı.

ÖZDAĞ'DAN BAŞSAĞLIĞI PAYLAŞIMI

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da Celal Yıldırım ile ilgili paylaşımda bulundu. Özdağ, paylaşımında şu sözlere yer verdi: "Değerli hemşehrim, İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Celal Yıldırım'ın vefatından büyük üzüntü duydum. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Gaziantep halkına baş sağlığı diliyorum."