Son dakika... İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, 15 Temmuz şehitlerini andı - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olanları andı.

Akşener, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Meral Akşener, "Demokrasimizi kesintiye uğratmak için milletimizin iradesini yok sayarak planlanan 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde, millet iradesi karşısında hiçbir gücün duramayacağını bir kez daha hatırlatıyor, demokrasi kahramanı şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.