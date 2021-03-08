Son Dakika: Akşener'den İmamoğlu'nun Kadınlar Günü paylaşımına ilk yorum: Arkadaşlarımız beğenmedi, saygı duyuyorum - Son Dakika

Son Dakika: Akşener'den İmamoğlu'nun Kadınlar Günü paylaşımına ilk yorum: Arkadaşlarımız beğenmedi, saygı duyuyorum

08.03.2021 11:21

Son dakika: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu HDP'li Pervin Buldan ve İYİ Parti lideri Akşener nezdinde tüm kadın siyasetçilerin ve belediye başkanlarının Kadınlar Günü'nü kutladı. İmamoğlu'nun bu paylaşımına özellikle İYİ Parti'den sert eleştiriler gelirken, Akşener, "Arkadaşlarımız beğenmedi, saygı duyuyorum" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için paylaşımda bulundu. İmamoğlu, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener nezdinde tüm kadın siyasetçilerin ve belediye başkanlarının Kadınlar Günü'nü kutladı.

"BİRLİKTE ZİKREDİLMESİNİ DOĞRU BULMUYORUM"

Akşener ve Buldan'ın isimlerini yan yana kullanması özellikle İYİ Partililerin tepkisini çekerken, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, "Anneleri yıllardır evlatsız bırakan bir cinayet şebekesine mesafesizliğini milli hassasiyet ve haysiyet itirazımız olarak ifade ettiğimiz HDP ve siyasilerinin isimlerinin, şehit annelerine borcunu vatan borcu bilen Meral Akşener ismi ile birlikte zikredilmesini doğru bulmuyorum" dedi.

"İKİSİ DE FİKİR HÜRRİYETİDİR"

İYİ Parti lideri Akşener konuyla ilgili olarak yaptığı ilk açıklamada, "Sayın İmamoğlu bir mesaj attı, milletvekilimiz Ağıralioğlu da buna tepki gösteren bir tweet attı. İkisi de fikir hürriyetidir. Arkadaşlarımın çoğu da beğenmedi, saygı duyuyorum" ifadelerine yer verdi.

Son Dakika: Akşener'den İmamoğlu'nun Kadınlar Günü paylaşımına ilk yorum: Arkadaşlarımız beğenmedi, saygı duyuyorum

Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener, Pervin Buldan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Son Dakika: Akşener'den İmamoğlu'nun Kadınlar Günü paylaşımına ilk yorum: Arkadaşlarımız beğenmedi, saygı duyuyorum - Son Dakika


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