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Son dakika politika: Akşener, silahlı saldırıya uğrayan Yomra Belediye Başkanı Bıyık'ı ziyaret etti - Son Dakika

Son dakika politika: Akşener, silahlı saldırıya uğrayan Yomra Belediye Başkanı Bıyık'ı ziyaret etti

24.06.2021 14:57

Son dakika gelişmesine göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 11 Haziran'da belediye binası önünde aracından indiği sırada uğradığı silahlı saldırıdan yara almadan kurtulan Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 11 Haziran'da belediye binası önünde aracından indiği sırada uğradığı silahlı saldırıdan yara almadan kurtulan Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu.

Akşener, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere beraberindeki parti yöneticileriyle Trabzon'a geldi. Trabzon Havalimanı'nda halk oyunları ekibi ile partililerin karşıladığı Akşener, buradan Yomra ilçesine geçti.

Yomra Belediyesi önünde Başkan Bıyık ile belediye personelinin karşıladığı Akşener, makamında ziyaret ettiği Bıyık'a, 11 Haziran'da belediye binası önünde aracından indiği sırada uğradığı silahlı saldırı nedeniyle "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Bıyık da ilgili tüm kurumların olayı titizlikle takip ettiğini, Valiliğin koruma sayısını artırdığını belirterek, Akşener'e ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Akşener, burada yaptığı konuşmada, 20 Ocak 2020'den beri esnafı gezdiğini, arkadaşlarıyla Anadolu'nun şehirlerini tek tek ziyaret ettiğini ve ilçelere gittiklerini söyledi.

Ziyaretlere başladıkları tarihte henüz yeni tip koronavirüs salgınının görülmediğini anımsatan Akşener, "O günden itibaren esnafımız, esnafımızın dükkanlarında rastladığımız çiftçimiz, kadınımız, gencimiz, emeklimiz gibi pek çok sosyal kesimin dertlerini öğrendik. Yani Anadolu insanı bize derdini de öğretti, çözümünü de öğretti. En önemli iş bu." dedi.

Vatandaşın sorunlarını TBMM'deki grup toplantılarında gündeme getirdiklerini belirten Akşener, esnaf için müşterinin, siyaset için de seçmenin velinimet olduğunu kaydetti.

Akşener, "Bir tarafıyla da seçmeni yeniden velinimet yapmak üzere bir gayret bu. Şimdi problemleri aldık, getirdik, söyledik, vatandaşın önerdiği çözümleriyle birlikte, kendimizin çalıştığı çözümlerle birlikte önerdik. Onların bir kısmı yerine getirildiği zaman, ne oldu, elbette yerine getiren iktidarsa iktidara da 'Sağ ol, teşekkür ederiz.' de dedi vatandaş. Bu herkese yönelik yapılması gereken bir eylemdi, bugüne kadar da iyi gitti." diye konuştu.

Meral Akşener, esnaf ziyaretlerinde kapıdan içeri girdiğinde "İktidarı yermeye gelmedim, partimi övmeye gelmedim, propaganda yapmaya gelmedim, dert nedir sizi dinlemeye geldim, özne sizsiniz" dediğini söyledi.

Belediye önünde vatandaşlara hitap etti

Daha sonra belediye önünde vatandaşlara hitap eden Akşener, uzun zamandır vatandaşın dertlerinin konuşulmadığı bir Türkiye'de yaşadıklarını savundu.

Seçmenin siyasetçi için velinimet olduğunun altını çizen Akşener, "Velinimet olduğunuzu unuttular. Ben de bu can bu tende kaldığı süre içerisinde, sağlığım, sıhhatim elverdiği süre içerisinde bütün siyasetçilere, ben de dahil, asıl sizin velinimet olduğunuzu kafalarına vura vura anlatacağım. Onun için geziyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Gezilerini vatandaş için yapmaya devam ettiğini belirten Akşener, şunları söyledi:

"Sizi görmelerini sağlayıncaya kadar da devam edeceğiz. Burada durum nedir, bilmiyorum ama gezdiğim yerlerde esnaf bana diyor ki 'Senden başka gelen yok.' Ben de diyorum ki 'Onlar ağa oldu, paşa oldu, bey oldu, onlar gelmez.' 'Milletvekilleri geliyor mu?' diyorum, 'Onlar da gelemiyor.' diyor. Şimdi siyasetin merkezinde rekabet olmalıdır. Rekabet de sizin üzerinizden olmalıdır, size daha iyi hizmet etme üzerinden olmalıdır ama sizi unutmuşlar. Hatırlatacağız el birliğiyle. Onlar buraya gelecek, buraları gezmek zorunda olacak."

Akşener, vatandaşların arasında olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Belediye başkanımızı seçtiniz, Allah ondan razı olsun, adam gibi adam ama onun dışında, onu seçtiniz, Allah sizden razı olsun. Şimdi onun bir görevi var. Adam olmayanlara, ahlaksızlık yapanlara, Yomra'yı soyanlara direnmek, canı pahasına direnmek. Onun için de ben başkanı size emanet ediyorum. Onun hizmetlerini takip edeceksiniz, onun eksiğini, gediğini söyleyeceksiniz, ona yol göstereceksiniz. O sizin evladınız. Hayırlı hizmet yapacağını biliyorum, inanıyorum ama siz de ona hem sahip çıkıp hem de onu takip edeceksiniz."

Meral Akşener, daha sonra ilçeye bağlı Kaşüstü Mahallesi'nde esnafı ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.

Son dakika politika: Akşener, silahlı saldırıya uğrayan Yomra Belediye Başkanı Bıyık'ı ziyaret etti
Son dakika politika: Akşener, silahlı saldırıya uğrayan Yomra Belediye Başkanı Bıyık'ı ziyaret etti
Son dakika politika: Akşener, silahlı saldırıya uğrayan Yomra Belediye Başkanı Bıyık'ı ziyaret etti
Son dakika politika: Akşener, silahlı saldırıya uğrayan Yomra Belediye Başkanı Bıyık'ı ziyaret etti
Son dakika politika: Akşener, silahlı saldırıya uğrayan Yomra Belediye Başkanı Bıyık'ı ziyaret etti
Son dakika politika: Akşener, silahlı saldırıya uğrayan Yomra Belediye Başkanı Bıyık'ı ziyaret etti
Son dakika politika: Akşener, silahlı saldırıya uğrayan Yomra Belediye Başkanı Bıyık'ı ziyaret etti
Son dakika politika: Akşener, silahlı saldırıya uğrayan Yomra Belediye Başkanı Bıyık'ı ziyaret etti
Son dakika politika: Akşener, silahlı saldırıya uğrayan Yomra Belediye Başkanı Bıyık'ı ziyaret etti

Meral Akşener, Mustafa Bıyık, İYİ Parti, Haziran, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika politika: Akşener, silahlı saldırıya uğrayan Yomra Belediye Başkanı Bıyık'ı ziyaret etti - Son Dakika


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