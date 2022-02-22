Son dakika: İYİ Parti ilçe başkanını bıçaklayarak öldüren zanlı ve babası tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika: İYİ Parti ilçe başkanını bıçaklayarak öldüren zanlı ve babası tutuklandı

22.02.2022 23:00
Son dakika: İYİ Parti ilçe başkanını bıçaklayarak öldüren zanlı ve babası tutuklandı

Son dakika haberleri: Kütahya'nın Simav ilçesinde, İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez'in bıçaklanarak öldürülmesi olayının faili ile babası çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez'in bıçaklanarak öldürülmesi olayının faili ile babası çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, dün Simav 4 Eylül Mahallesi eski hastane parkında İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez (58), M.C.K. (19) tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştı. Boyun ve karın bölgesinden bıçakla yaralanan Sönmez, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olaydan sonra kaçtığı Uşak'ta polis tarafından yakalayarak gözaltına alınan ve suçunu itiraf eden M.C.K. ile baba E.K. çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Uşak E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - KÜTAHYA

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İYİ Parti, Hisarcık, Kütahya, Simav, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: İYİ Parti ilçe başkanını bıçaklayarak öldüren zanlı ve babası tutuklandı - Son Dakika


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