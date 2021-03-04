Son Dakika: İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısıyla partisinden istifa etti - Son Dakika

Son Dakika: İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısıyla partisinden istifa etti
04.03.2021 11:28
Son dakika: İYİ Parti'den ihraç edildikten sonra mahkeme kararıyla partiye geri dönen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özdağ partinin çizgisinin kaydığını belirterek İYİ Parti'den istifa etti.
İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu iddia eden İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ partisinden ihraç edilmişti. Kararı mahkemeye taşıyan Özdağ partiye geri dönerken bugün TBMM'de bir basın toplantısı düzenledi.
AKŞENER'İ YALANCILIKLA SUÇLADIKTAN SONRA İSTİFA ETTİ
İYİ Parti'nin kuruluş amacından saptığını ve çizgisinden kaydığını vurgulayan Özdağ, Genel Başkan Meral Akşener'i yalancılıkla suçlayarak partisinden istifa ettiğini açıkladı.
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