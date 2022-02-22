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Son dakika! İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Sönmez bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika

Son dakika! İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Sönmez bıçaklanarak öldürüldü

22.02.2022 11:03
Son dakika! İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Sönmez bıçaklanarak öldürüldü

Son dakika haberleri: Kütahya'nın Simav ilçesinde bıçaklanarak yaralanan İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kütahya'nın Simav ilçesinde bıçaklanarak yaralanan İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 53 yaşındaki Sönmez ile aralarında husumet bulunduğu iddia edilen M.C.K. (19), ilçenin 4 Eylül Mahallesi'nde bir parkta henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Sönmez'i bıçakla yaraladığı öne sürülen M.C.K, olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. İsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sönmez, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, katil zanlısı dahil 3 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Sönmez bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Sönmez bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
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