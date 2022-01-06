İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan Kazakistan'daki olaylara ilişkin değerlendirme - Son Dakika

İYİ Parti Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Kazakistan'daki olaylara ilişkin, Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) daha etkin olma zorunluluğu bulunduğunu söyledi.

Ağıralioğlu, partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamada, Kazakistan'da LPG fiyatlarının zamlanmasının ardından başlayan protesto ve şiddet olaylarının, fiyatlarda indirime gidilmesine rağmen sonlanmadığına ve ülke geneline yayıldığına dikkati çekti.

Akıllara "olayların iç dinamiklerden mi dış müdahaleden mi kaynaklandığı" sorusunun geldiğini belirten Ağıralioğlu, uzun süredir "dünyanın hakimiyet ve güç mücadelesinin Türk coğrafyalarında olacağını" söylediğini hatırlattı.

Ağıralioğlu, Türkiye'nin Türk coğrafyasını yakından takip etmesi gerektiğini belirterek, "Ne kadar sürer bilmiyorum ama Türk coğrafyalarının tamamında dünyanın güç mücadelesinin ekseni oturtulacaktır. Yani Rusya'sından Çin'ine, İngiltere'sinden İtalya'sına, Fransa'sından Almanya'sına herkes o bölgede güç mücadelesine uygun davranmak için, kendisi için avantajlı pozisyon arayacaktır." dedi.

TDT'nin Kazakistan'da yaşanan olaylar hakkındaki açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulunan Ağıralioğlu, "Türk Devletleri Teşkilatının bu mevzuda kamuoyunu bilgilendirirken 'Endişeyle takip ediyoruz.' demekten daha mühim işler yapabilme kapasitesi kazanması gerekmektedir." ifadesini kullandı.

Ağıralioğlu, Kazakistan'ın içinde bulunduğu Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü tarafından ülkeye müdahale kararı alındığına işaret ederek, "Türk Devletleri Teşkilatının daha etkin olma zorunluluğu vardır. Türk Devletleri Teşkilatının sadece temenniler düzeyinde kalmayan, iktisadi, akademik, üretim, ticari ve askeri gücünü sahada huzura dönüştürebilme kabiliyetine, kapasitesine ihtiyaç vardır." değerlendirmesinde bulundu.

Demokrasisi kurumsallaşmayan, gelir gider adaletsizliğinin bulunduğu ülkelerde petrol ve doğal gazın varlığının dezavantaj olduğunu söyleyen Ağıralioğlu, "Demokrasisini, hukukunu, yönetimi kurumsallaştıramamış ülkelerdeki petrol ve doğal gaz zenginliği, bu ülkelere dış müdahalenin gerekçesi haline getiriliyor. Bu sizi azgın bir kazanma iştahının öznesi haline getiriyor." diye konuştu.