Üye Girişi
Son Dakika | İyi saklanmayan Kurban etinde ölümcül hastalık riski var - Son Dakika

Son Dakika | İyi saklanmayan Kurban etinde ölümcül hastalık riski var

18.07.2021 11:08
Son Dakika | İyi saklanmayan Kurban etinde ölümcül hastalık riski var, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Kurban etlerinin uygun koşullarda saklanmadığında bir gecede insan sağlığı açısından büyük risk taşıyabileceğine dikkati çeken Uzm. Dr. Bengisu Ay, "Yeni kesilen etlerin seri ve steril bir şekilde uygun koşullarda muhafaza edilmemesi, bulaşıcı hastalık riskini oldukça artırır.

Kurban etlerinin uygun koşullarda saklanmadığında bir gecede insan sağlığı açısından büyük risk taşıyabileceğine dikkati çeken Uzm. Dr. Bengisu Ay, "Yeni kesilen etlerin seri ve steril bir şekilde uygun koşullarda muhafaza edilmemesi, bulaşıcı hastalık riskini oldukça artırır. Şarbon, salmonelloz, kist hidatik, toksoplazmoz, teniyoz, kuduz, brusellozis ve verem gibi hastalıklar başta gelir" dedi.

Pendik Medipol Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümünden Uzm. Dr. Bengisu Ay, Kurban Bayramı'nda etlerin kesimi ve saklanması konusunda hijyen kurallarının büyük önem taşıdığını kaydetti. Dr. Ay, iyi koşullarda saklanmayan Kurban etlerinde bulaşıcı hastalık riskinin yüksek olduğunu belirterek, "Hayvanlarda görülen ve zoonoz olarak adlandırılan bazı hastalıklar, etin yenilmesi, hazırlanması veya taşınması sırasında insanlara direkt bulaşır. Yeni kesilen etlerin seri ve steril bir şekilde uygun koşullarda muhafaza edilmemesi, bulaşıcı hastalık riskini oldukça artırır. Hayvanlarda görülen birçok bakteriyel, viral, paraziter ve mantar hastalıkları direkt temas ile bulaşabilir. Ciltte özellikle parmaklarda sivilce gibi başlayıp morumtırak bir yaraya dönüşen şarbon, kusma, ateş ve ishalle seyreden salmonelloz gibi hastalıklar gelişebilir. Özellikle karaciğerde ve diğer organlarda kistlere neden olan kist hidatik, gözde ve karaciğerde tutulum yapan, gebede gelişirse bebekte hastalık oluşturabilen toksoplazmoz, bağırsak paraziti teniyoz, kuduz, brusellozis ve verem gibi hastalıklar da başta geliyor" diye konuştu.

İNSAN SAĞLIĞINI BİR GECEDE BOZABİLİR

Mikroplardan korunmak için seçilen kurbanlığın sağlıklı olması ve sağlıklı koşullarda profesyonel kişilerce kesim yapılması gerektiğine değinen Dr. Ay, şöyle devam etti:

"Uygun ortamlarda bakteriler hızla ürer ve tek bir bakteriden saatler içinde milyonlarca bakteri oluşabilir. Hafif bir bakteri yüküne sahip bir et iyi muhafaza edilmediği takdirde bir gece sonra insan sağlığı açısından son derece riskli bir durum oluşturabilir. Bu nedenle kesim, yüzüm ve eti parçalama işlemlerinin güneş görmeyen serin yerlerde yapılması oldukça önem taşır. Etler serin bir yerde birkaç saat dinlendirildikten sonra parçalanıp buzdolabına konmalıdır. Kesim yapan kişilerin sağlıklı ve temiz olması gerekir. Herhangi bir bulaşıcı hastalığın taşıyıcısı durumunda olmamaları gerekir. Kesim yapan kişinin elinde veya ete temas eden yerlerinde yara, kesik, çıban, apse bulunmamalıdır. Bulunması durumunda bunlar mutlaka su geçirmeyen uygun bir malzeme ile kapatılmalıdır. Hayvanların kesilmesi, yüzülmesi, karkasın parçalanması, etin nakli, muhafazası, pişirilmesi ve tüketime sunulması aşamalarında kişisel hijyen kurallarına dikkat edilmelidir."

ETE DOKUNDUKTAN SONRA ELİNİZİ BOL SUYLA YIKAYIN

Ellerin, ete dokunduktan sonra su ve sabunla en az 20-30 saniye yıkanmadan ağız, burun ve göze temas ettirilmemesi gerektiğini vurgulayan Dr. Bengisu Ay, "Etler kesinlikle çiğ veya az pişmiş olarak tüketilmemelidir. Kesim sırasında olabildiğince az sayıda kişi olmalıdır. Maskelerin usulüne uygun olarak takılması ve sosyal mesafe kurallarını gözeterek işlemlerin gerçekleşmesi gerekir. Kurbanlık hayvan kesimleri uygun geçici kesim yerlerinde veya mezbahalarda gerçekleşmeli ve hayvanların kesimi ile açığa çıkan atıklar için gerekli altyapı oluşturulmalıdır. Kesim yeri her kesim öncesi temizlenip dezenfekte edilmelidir. Yeterli havalandırma koşullarına sahip olmalı lavabo ve tuvaletlerde mutlaka sıvı sabun, dezenfektan ve kağıt havlu bulundurulmalıdır. Kesim yerinin çevresi çöplerden, kanalizasyon gibi atıklardan uzakta olmalıdır. İç organ atıklarının boşaltılmasının yapıldığı alan kesim yerinden ayrı olmalıdır. Atıkların uygun ve hijyenik şekilde uzaklaştırılması sağlanmalıdır" ifadelerini kullandı.

KESME TAHTASINDA TERCİH SERTİFİKALI PLASTİK OLMALI

Kesim, yüzüm ve iç organların çıkarıldığı alet ve malzemelerin birbirinden ayrı olması gerektiğine dikkati çeken Dr. Ay, şu bilgileri verdi:

"Her işlem sonrasında mutlaka yıkanıp dezenfekte edilmelidir. Etlerin parçalanması işlemi mutlaka uygun tezgahlarda (paslanmaz çelik masa veya etle temasında sakınca olmayan kolay temizlenebilir malzeme) yapılmalıdır. Kesme parçalama tahtası kullanılacaksa mutlaka plastik tercih edilmelidir. Kullanılacak plastiklerin gıda ile temasında sakınca olmadığını gösteren sertifikalarının olması gerekir. Derinin üzerinde veya kanın akıtıldığı ve iç organların boşaltıldığı alanda et parçalama işlemi yapılmamalıdır. Kesim alanına her türlü uçan ve yürüyen haşere ve kemirgenler ile kedi ve köpek gibi hayvanların girmesine ve kesim bölgesine yaklaşmasına izin verilmemelidir. Kedi ve köpeklerin gömülen atıklara ulaşmasını engellemek için derine gömülmeli ve üzeri kireç ile kapatılmalıdır. Kesim ve yüzüm işlemlerinin daha temiz ve sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için hayvanlar mümkün olduğunca askıya alınarak kesilmeli ve yüzülmelidir. Kanatma (boğazlama) dahi yere dikey konumda askılarda yapılmalıdır."


Son Dakika | İyi saklanmayan Kurban etinde ölümcül hastalık riski var

Kurban Bayramı, Pendik, Şarbon, Kurban, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Son Dakika | İyi saklanmayan Kurban etinde ölümcül hastalık riski var - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bayram geldi çattı! İşte il il bayram namazı saatleri 11:14 Bayram geldi çattı! İşte il il bayram namazı saatleri Bayramda çalışanlar dikkat! Yasa kapsamında ödenecek bu ücret herkesi ilgilendiriyor 11:07 Bayramda çalışanlar dikkat! Yasa kapsamında ödenecek bu ücret herkesi ilgilendiriyor Rölef tekniği ile 1 tonluk boğayı tek başına yere serdi! Uzman isim tekniğin ipuçlarını anlattı 10:23 Rölef tekniği ile 1 tonluk boğayı tek başına yere serdi! Uzman isim tekniğin ipuçlarını anlattı
Ülke yasta, Merkel'in veliahtı keyifte! 141 kişinin can verdiği sel bölgesinde kahkaha attı 10:04 Ülke yasta, Merkel'in veliahtı keyifte! 141 kişinin can verdiği sel bölgesinde kahkaha attı Ayrılık acısından eser kalmadı! Melisa Aslı Pamuk oyuncu Mustafa Mert Koç ile yeni bir aşka yelken açtı 09:31 Ayrılık acısından eser kalmadı! Melisa Aslı Pamuk oyuncu Mustafa Mert Koç ile yeni bir aşka yelken açtı Benzema'nın arkadaşından olay yaratacak iddia! Mbappe bu yaz Real Madrid'le imzalıyor 00:28 Benzema'nın arkadaşından olay yaratacak iddia! Mbappe bu yaz Real Madrid'le imzalıyor
Bodrum sınırları bu sefer fena aştı! Yemeğe 23 bin 494 TL hesap geldi 23:19 Bodrum sınırları bu sefer fena aştı! Yemeğe 23 bin 494 TL hesap geldi Asma kilit fantezisi hastanede bitti! Talihsiz adamın kangren olan cinsel organı kesildi 22:01 Asma kilit fantezisi hastanede bitti! Talihsiz adamın kangren olan cinsel organı kesildi

Son Dakika Haberleri
11:17 Dışişleri Bakanlığı'ndan o karara tepki: Din özgürlüğünü alenen ihlal etmektedir
11:13 Bayram geldi çattı! İşte il il bayram namazı saatleri
11:11 Hamam sefasının sonu kanlı bitti! İşletmeci öldü, 10 kişi gözaltında
11:07 Bayramda çalışanlar dikkat! Yasa kapsamında ödenecek bu ücret herkesi ilgilendiriyor
10:32 Sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor! Yaşamını kaybedenlerin sayısı 156'ya yükseldi
10:23 Rölef tekniği ile 1 tonluk boğayı tek başına yere serdi! Uzman isim tekniğin ipuçlarını anlattı
10:08 Eş kavgasının sonu kanlı bitti! Öfkeli koca önce eşini yaraladı, sonra canına kıydı
09:38 Film sahnelerini aratmadı! Şelaleden düşen adam 5 saatlik operasyonla kurtarıldı
09:35 Bir ülkede daha aşı zorunlu oldu! Özbekistan'da belirli meslek gruplarına aşı olma şartı getirildi
09:30 Ayrılık acısından eser kalmadı! Melisa Aslı Pamuk oyuncu Mustafa Mert Koç ile yeni bir aşka yelken açtı
Dışişleri Bakanlığı'ndan o karara tepki: Din özgürlüğünü alenen ihlal etmektedir Dışişleri Bakanlığı'ndan o karara tepki: Din özgürlüğünü alenen ihlal etmektedir         
11:18
Hamam sefasının sonu kanlı bitti! İşletmeci öldü, 10 kişi gözaltında Hamam sefasının sonu kanlı bitti! İşletmeci öldü, 10 kişi gözaltında         
11:11
Eşini darp edenleri affetmedi! Öfkeli kadın gence sokak ortasında tekme tokat saldırdı Eşini darp edenleri affetmedi! Öfkeli kadın gence sokak ortasında tekme tokat saldırdı         
10:37
Anne ve babaları kiralık katil kurbanı olan Büyükşen kardeşler ilk kez konuştu! Anne ve babaları kiralık katil kurbanı olan Büyükşen kardeşler ilk kez konuştu!         
10:12
Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KTTC ziyaretine kilitlendi! Kulislerde bu 5 senaryo konuşuluyor Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KTTC ziyaretine kilitlendi! Kulislerde bu 5 senaryo konuşuluyor         
09:49
Ekipler seferber oldu! Kaçan kurbanlık dana, ortalığı birbirine kattı Ekipler seferber oldu! Kaçan kurbanlık dana, ortalığı birbirine kattı         
05:12
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'la ilgili kimsenin bilmediği detay: Son 1 ay boyunca sokakta kalmış Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'la ilgili kimsenin bilmediği detay: Son 1 ay boyunca sokakta kalmış         
23:58
Eş değiştirme sitesine üye olan hakimin, başkasının karısıyla cinsel ilişkiye girmek için ürettiği yöntem mide bulandırdı Eş değiştirme sitesine üye olan hakimin, başkasının karısıyla cinsel ilişkiye girmek için ürettiği yöntem mide bulandırdı         
22:47
Seyir halindeki minibüs şoförü, yolcu tarafından silahla vurularak öldürüldü Seyir halindeki minibüs şoförü, yolcu tarafından silahla vurularak öldürüldü         
21:13
Tünelde hatalı sollama yapan otomobil, tanker ve vincin arasında sıkıştı Tünelde hatalı sollama yapan otomobil, tanker ve vincin arasında sıkıştı         
20:03
Ünlü şarkıcı Hadise öyle bir frikik verdi ki, ortalığı resmen yıktı geçti Ünlü şarkıcı Hadise öyle bir frikik verdi ki, ortalığı resmen yıktı geçti         
19:02
Siyaset sahnesi kızışıyor! Pervin Buldan'ın ittifak açıklamalarına CHP'den ilk yanıt Siyaset sahnesi kızışıyor! Pervin Buldan'ın ittifak açıklamalarına CHP'den ilk yanıt         
18:42
Adım adım takip edilip cinsel saldırıya uğrayan 17 yaşındaki kızının son durumunu anlatan baba, gözyaşlarına boğuldu Adım adım takip edilip cinsel saldırıya uğrayan 17 yaşındaki kızının son durumunu anlatan baba, gözyaşlarına boğuldu         
18:17
Survivor Sahra'yı görenler tanıyamadı! Estetik operasyonlarla bambaşka bir görünüme kavuştu Survivor Sahra'yı görenler tanıyamadı! Estetik operasyonlarla bambaşka bir görünüme kavuştu         
17:10
Tecavüz itirafı çok konuşulmuştu! Lady Gaga, bu kez de cinsellik açıklamasıyla şaşkınlık yarattı Tecavüz itirafı çok konuşulmuştu! Lady Gaga, bu kez de cinsellik açıklamasıyla şaşkınlık yarattı         
15:41
Onlarca göçmen tırdan inip yerleşim yerlerine dağıldı, Valilik kırmızı alarma geçti! Onlarca göçmen tırdan inip yerleşim yerlerine dağıldı, Valilik kırmızı alarma geçti!         
15:02
Nihal Olçok'un Nihal Olçok'un "Lokasyon at ben gelirim" çağrısına Sedat Peker'den yanıt gecikmedi: Şeref duyarım         
12:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2021 11:24:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | İyi saklanmayan Kurban etinde ölümcül hastalık riski var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement