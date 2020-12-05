Son dakika: İyilik Harekatı Platformu, Cizreli çocukları sevindirdi - Son Dakika

Son dakika: İyilik Harekatı Platformu, Cizreli çocukları sevindirdi

05.12.2020 15:43

Son dakika haberleri... İyilik Harekatı Platformu, Cizreli çocukları sevindirdi Kasrik beldesi çocuklarına dört büyük kulübün formaları hediye edildi Türkiye'nin birçok yerinde bulunan çocukları ziyaret edip dört büyük kulübün formalarını çocuklara hediye eden İyilik Hareketi Platformu, Şırnak'ın Cizre ilçesi...

İyilik Harekatı Platformu, Cizreli çocukları sevindirdi

Kasrik beldesi çocuklarına dört büyük kulübün formaları hediye edildi

ŞIRNAK - Türkiye'nin birçok yerinde bulunan çocukları ziyaret edip dört büyük kulübün formalarını çocuklara hediye eden İyilik Hareketi Platformu, Şırnak'ın Cizre ilçesi Kasrik beldesindeki çocuklarla bir araya geldi.

İyilik Hareketi Platformu öncüsü Kasım Alper Özdemir, Şırnak'ın Cizre ilçesi Kasrik beldesindeki çocuklara hem test kitapları getirdi, hem de milli takım ve dört büyük takımın formalarını hediye ederek çocukların sevincine ortak oldu. Türkiye ve dünya genelindeki bir çok yerdeki çocukları ziyaret eden İyilik Hareketi Platformu öncüsü Kasım Alper Özdemir'in bu seferki durağı Irak sınırında bulunan Şırnak'ın Cizre ilçesi Kasrik beldesi oldu. İlköğretim çocuklarının talebi üzerine pandemi sürecinde öğrencilerin LGS'ye daha iyi hazırlanması için test kitabı getiren Özdemir, belde çocukları ile parkta bir araya gelip hem kitaplarını dağıttı, hem de milli takım ile Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor formalarını hediye etti. Çocuklarla bol bol sohbet edip fotoğraf çektiren Özdemir, çocukların en mutlu anlarına da ortak oldu.

"Cizre medeniyetler diyarı"

Yaklaşık bir yıldan bu yana Anadolu'da Balkanlarda ve Makedonya'da yüz civarında köyü gezdiğini ifade eden İyilik Hareketi Platformu öncüsü Kasım Alper Özdemir, "Yolumuz Amasya'da başladı sonrasında yolculuğumuz Sivas, Tokat, Samsun, Çorum ve İstanbul'da devam etti. Bugünde doğunun incisi medeniyetler diyarı Şırnak'ın Cizre ilçesi Kasrik beldesindeyiz. Gerçekten Cizre bir medeniyetler diyarı, bir kültür vadisi. Nuh Peygamber Türbesi ve Camisi, Kırmızı Medrese, Tarihi Ulu Cami, Mem U Zin Türbesi ve Mem U Zin Zindanı ile 60 Makine Mucidi dünyanın ilk sibernetik bilimin öncüsü İsmail Ebul-İz El Cezeri'nin türbesinin bulunduğu ilim irfan yuvası güzel ve bir kentimiz. O yüzden Cizre'de olmak benim için ayrı bir güzellik. Bugün burada bu güzel beldede çocuklarımızla beraber olmak ayrı bir güzellikti ve çocuklarımızla sevgiyi paylaştık" dedi.

"Çocukların olduğu her yer cennettir"

'Çocukların olduğu her yer cennettir' parolası ile Kasrik beldesindeki çocuklarla buluştuklarını söyleyen Özdemir, hem iyiliği hem de sevgiyi paylaştıklarını söyledi. Özdemir, "İyiliğin bulaşıcı olduğuna inanıyoruz onunda bugün meyvesini burada görebiliyoruz. Bu anlamda bizim çocuklarla bir araya gelmemize vesile olan İyilik Harekatı Gönüllülerine teşekkür ediyorum. Onların desteği olmasaydı belki bugün bu iyilikler ve güzellikler olmayacaktı. Yolumuz devam edecek, yolumuz aşk, yolumuz sevgi, yolumuz umut, yolumuz inanç. Ayrımın gayrının olmadığı bir harekatın devamı olacak inşallah ve sevgiyi paylaşmaya devam edeceğiz. Bugün de ortaokul son sınıfında eğitim gören ancak pandemi nedeni ile okula gidemeyen çocuklarımıza test ve kaynak kitaplarını hediye ettik. Yine dört büyük takımımız Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile Türk milli takımımızın formalarını hediye ettik. Tabi dünya çocuklarının sevdiği Ronaldo ve Messi formalarını da çocuklara hediye ettik. Bu vesile ile bugün çocuklarımızla sevgiyi ve iyiliği paylaştık" diye konuştu.

Meşeiçi Şehit Bülent Deveci İmam Hatip Ortaokulu sekizinci sınıf öğrencisi Fatma Sevim ise, "Bugün bizlere bu testleri alıp, formaları hediye eden İyilik Harekatı Platformu öncüsü Kasım Alper ağabeyimize bizi mutlu ettiği için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Son dakika: İyilik Harekatı Platformu, Cizreli çocukları sevindirdi
Son dakika: İyilik Harekatı Platformu, Cizreli çocukları sevindirdi
Son dakika: İyilik Harekatı Platformu, Cizreli çocukları sevindirdi
Son dakika: İyilik Harekatı Platformu, Cizreli çocukları sevindirdi

Türkiye, Şırnak, Kasrik, Cizre, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: İyilik Harekatı Platformu, Cizreli çocukları sevindirdi - Son Dakika


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