Son dakika! İzin belgesi olmayan sürücüler geri gönderildi - Son Dakika

Son dakika! İzin belgesi olmayan sürücüler geri gönderildi
07.03.2021 13:46
Son dakika haberler: Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Gazipaşa Caddesi'nde polis ekipleri tarafından uygulama yapıldı.
Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Gazipaşa Caddesi'nde polis ekipleri tarafından uygulama yapıldı.
Zonguldak'ta dün akşam saatlerinde başlayan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Gazipaşa Caddesi'nde polis ekipleri tarafından uygulama yapıldı. Uygulama kapsamında izin belgesi olmayan sürücüler geri gönderildi. Öte yandan ekipler izin belgesinin yanı sıra araç içerisinde maske ve sosyal mesafe kuralı konusunda uyarılarda bulundu. Kurallara uymayan sürücülere ise cezai işlem uygulandı. Uygulamanın gün boyunca devam edeceği öğrenildi. - ZONGULDAK
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