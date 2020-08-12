Son dakika! İzinsiz gösteriye müdahale: 33 gözaltı (2) - Son Dakika

Ankara'da izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba müdahale eden polis 33 kişiyi gözaltına aldı.

Kolej Meydanı'nda bir araya gelen ve kendilerini "Ankara Kadın Platformu" olarak adlandıran gruptakiler, yolu trafiğe kapatarak izinsiz gösteri yapmak istedi.

Polisin uyarılarına riayet etmeyen gruptakilerden güvenlik güçlerine şişe ve boya atılması üzerine gruba müdahale edildi.

Bu sırada çıkan arbede sonucu gözaltına alınan 33 kişi, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, söz konusu grubun basın açıklaması yapmak üzere toplanarak, yolu araç trafiğine kapattığı belirtildi.

Eylemin kanuna aykırı olduğu ve basın açıklamasını Kurtuluş Parkı içerisinde ya da Ankaray'ın Kolej çıkışında yapabileceklerinin söylenmesine rağmen gruptakilerin Kızılay'daki Sakarya Caddesi'nde toplu yürümek üzere eylemlerine ısrarla devam edip görevlilere mukavemette bulunduğuna değinilen açıklamada, bunun üzerine 33 kişinin gözaltına alındığı vurgulandı.