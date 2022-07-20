İZİNSİZ KEÇİBOYNUZU TOPLARKEN UYARAN 3 KİŞİDEN 1'İNİ ÖLDÜRÜP 2'SİNİ DE YARALAYAN 3 ŞÜPHELİ ADLİYEDE - Son Dakika
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İZİNSİZ KEÇİBOYNUZU TOPLARKEN UYARAN 3 KİŞİDEN 1'İNİ ÖLDÜRÜP 2'SİNİ DE YARALAYAN 3 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

20.07.2022 14:59

ADANA'nın Kozan ilçesinde bahçeden izinsiz keçiboynuzu toplarken kendilerini uyaran Muhammet Şahin'i (36) av tüfeğiyle öldürüp, Kadir Kızıldağ (22) ile aynı ismi taşıyan kuzeni Kadir Kızıldağ'ı (17) yaralayan 3 şüpheli yakalandı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde bahçeden izinsiz keçiboynuzu toplarken kendilerini uyaran Muhammet Şahin'i (36) av tüfeğiyle öldürüp, Kadir Kızıldağ (22) ile aynı ismi taşıyan kuzeni Kadir Kızıldağ'ı (17) yaralayan 3 şüpheli yakalandı. Sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Bağözü Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede komşularına ait bahçeye izinsiz giren Fatih Şahin (26), İsmail Şahin (32) ve Ramazan Erdoğan (27), keçiboynuzu toplamaya başladı. Bu sırada Muhammet Şahin, Kadir Kızıldağ ve kuzeni Kadir Kızıldağ, şüphelileri izinsiz ürünleri toplamaları konusunda uyardı. Şüpheliler, Şahin ile iki kuzene av tüfeğiyle ateş açıp, kaçtı. Yaralanan 3 kişi, yakınları tarafından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Muhammet Şahin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İki kuzenin hastanedeki tedavisi devam ederken, Şahin'in cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Olayın ardından harekete geçen jandarma ekipleri cinayet şüphelileri Fatih Şahin, İsmail Şahin ve Ramazan Erdoğan'ı saklandıkları adreste yakaladı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. (DHA)

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Keçiboynuzu çalarken uyaran komşulara ateş açtılar: 1 ölü, 2 yaralı Keçiboynuzu çalarken uyaran komşulara ateş açtılar: 1 ölü, 2 yaralı Malatya'daki cinayete ilişkin yakalanan 3 şüpheliden 1'i adliyede Malatya'daki cinayete ilişkin yakalanan 3 şüpheliden 1'i adliyede
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İZİNSİZ KEÇİBOYNUZU TOPLARKEN UYARAN 3 KİŞİDEN 1'İNİ ÖLDÜRÜP 2'SİNİ DE YARALAYAN 3 ŞÜPHELİ ADLİYEDE - Son Dakika

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SON DAKİKA: İZİNSİZ KEÇİBOYNUZU TOPLARKEN UYARAN 3 KİŞİDEN 1'İNİ ÖLDÜRÜP 2'SİNİ DE YARALAYAN 3 ŞÜPHELİ ADLİYEDE - Son Dakika
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