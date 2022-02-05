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İzlanda'da geçtiğimiz perşembe günü kaybolan küçük uçak gölün dibinde bulundu - Son Dakika

İzlanda'da geçtiğimiz perşembe günü kaybolan küçük uçak gölün dibinde bulundu

05.02.2022 21:04
İzlanda'da geçtiğimiz perşembe günü kaybolan küçük uçak gölün dibinde bulundu

İzlanda'da turistleri taşıyan ve geçtiğimiz perşembe günü kaybolan küçük uçak, Thingvallavatn Gölü'nün dibinde bulundu.

İzlanda'da turistleri taşıyan ve geçtiğimiz perşembe günü kaybolan küçük uçak, Thingvallavatn Gölü'nün dibinde bulundu.

İzlanda'da geçtiğimiz perşembe günü 1 pilot ve 3 turistin bulunduğu Cessna 172N tipi uçak kaybolmuştu. İzlanda Sahil Güvenliği tarafından yapılan açıklamada, uçağın başkent Reykjavik'in yaklaşık 40 kilometre doğusundaki Thingvallavatn Gölü'ne düştüğü ve insansız denizaltı yardımıyla uçağın gölün dibinde bulunduğu aktarıldı.

İzlanda basınında yer alan haberlerde, uçakta bulunan turistlerin Belçikalı, Hollandalı ve ABD'li olduğu ifade edildi. Uçağın henüz gölden çıkarılmadığı ve herhangi bir cesede ulaşılamadığı belirtildi.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, havayolu şirketi tarafından Belçika'da yaşayan 27 yaşındaki Hollandalı bir turistin uçakta olduğu konusunda bilgilendirildiğini ifade ederken, Sahil güvenlik yetkilileri ise diğer iki turistin uyrukları hakkında açıklama yapmadı.

(İHA)

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Reykjavik, İzlanda, Pilot, Uçak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzlanda'da geçtiğimiz perşembe günü kaybolan küçük uçak gölün dibinde bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzlanda'da geçtiğimiz perşembe günü kaybolan küçük uçak gölün dibinde bulundu - Son Dakika
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