Son Dakika! İzmir Adliyesi hakimi, trafik kazasında yaşamını kaybetti

Son Dakika! İzmir Adliyesi'nde hakim Cem Reşit Eyüpoğlu, aracıyla otoyol gişelerine çarptı. Eyüpoğlu olay yerinde hayatını kaybederken, korkunç kaza kameraya yansıdı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında, Kuzey Ege Otoyolu Menemen gişelerinde meydana geldi. İzmir Adliyesi'nde hakim olan Cem Reşit Eyüpoğlu (51) yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkıp gişenin duvarına çarptı. OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ Gişe görevlileri ve trafikteki diğer sürücüler, durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan Eyüpoğlu'nu çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Eyüpoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. SORUŞTURMA BAŞLATILDI Cem Reşit Eyüpoğlu'nun cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlattı. KAZA ANI KAMERADA Hakim Cem Reşit Eyüpoğlu'nun hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilin, gişe duvarına çarptığı anlar yer aldı.

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