İzmir Adliyesi önünde çatışma: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

İzmir Adliyesi önünde çatışma: 1 ölü, 3 yaralı

Son Güncelleme: 25.09.2023 14:44

İzmir Adliyesi önündeki restoranda, iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Caddede büyük panik yaşanırken saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

İzmir Adliyesi C kapısı karşısındaki restoranda iki grup, restoran içerisinde silahlarla çatıştı. Çatışmada 3 kişi yaralandı, 1 kişi ise yaşamını yitirdi.

ARALARINDA HUSUMET VARMIŞ

İzmir'de Bayraklı Adliyesi karşısında bulunan bir restorandaki gruba, dışarıdaki başka bir grup tarafından ateş açıldı. İki grup arasında çatışma çıktı. Daha önce işlenen bir cinayet nedeniyle davaları görülecek olan husumetli 2 grup arasında çıktığı belirtilen çatışmada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Yaralanan 3 kişi çevre hastanelere kaldırıldı.

Son Dakika: İzmir Adliyesi önündeki restoranda çatışma! Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi

"TERÖR SALDIRISI ZANNETTİM"

Olayla ilgili soruşturma sürerken, görgü tanığı Gökhan Yıldırım, "Adliyeden çıkmıştım. İki grup çatıştı. Çok korktuk. Canımı kurtarmak için park halindeki bir otomobilin altına grip, saklandım. Terör saldırısı zannettim. Yazık yaralananlar oldu" dedi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İzmir Adliyesi önündeki çatışma anı kameraya anbean yansıdı

İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Adliyesi önünde çatışma: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir Adliyesi önünde çatışma: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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