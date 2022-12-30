İzmir Bornova'da inşaat vinci devrildi! İlk belirlemelere göre 5 kişi can verdi

"Pamuğa bu yağı damlatıp cinsel organınıza koyun" dedi! Tepkiler çığ gibi

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan otel inşaatında feci bir olay yaşandı. Kamil Tunca Caddesi'nde yapımı süren yaklaşık 25 katlı inşaatta kurulu vinç yıkıldı.

VİNÇ PARÇALARI İŞÇİLERİN KALDIĞI KONTEYNERİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Vinç operatörü olay yerinde hayatını kaybederken vinç parçaları işçilerin kaldığı konteynerin üzerine düştü. Olayda 5 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

VALİ'DEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Bornova ilçemizde bir inşaatta vinç yükseltme çalışması esnasında meydana gelen kazada maalesef 5 vatandaşımız vefat etmiştir. 2 kişi de yaralımız vardır. Şehrimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

BORNOVA KAYMAKAMI: VİNÇ KOPTU

Bornova Kaymakamı Fatih Genel de "Yüksek katlı binada vincin yükseltme çalışması yapılırken vinç kopuyor. Bu elim kaza meydana geliyor. 5 vatandaşımız hayatını kaybetti" açıklamasında bulundu.

TUNÇ SOYER: ÇOK ÜZGÜNÜZ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de "Bornova ilçemizdeki bir inşaatta vinç devrilmesi sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı, yaralılarımıza şifa diliyorum. Çok üzgünüz. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.