İzmir'deki depremden acı haber! Panik nedeniyle kriz geçiren vatandaş yaşamını yitirdi - Son Dakika
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İzmir'deki depremden acı haber! Panik nedeniyle kriz geçiren vatandaş yaşamını yitirdi

04.11.2022 13:08

Bu sabaha karşı İzmir'in Buca ilçesinde yaşanan 4,9'luk depremden ölüm haberi geldi. Deprem sırasında yaşanan panik nedeniyle kalp krizi geçiren bir vatandaş yoğun bakımdaki tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 yaralının tedavilerinin devam ettiğini açıkladı.

İzmir'de bu sabah saatlerine karşı Buca merkezli 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle Konak'taki Selahattinoğlu Camii'nin minaresi yıkıldı, 80'e yakın binada da çatlak oluştu. Depremden toplamda 64 kişi etkilenirken, 1'i ağır 7 yaralı da hastaneye kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaralı vatandaşlar arasında kalp krizi geçirmesi nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan ve durumu ağır olan bir vatandaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BAKAN KOCA SON DURUMU PAYLAŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da kısa bir süre önce depremden etkilenenlerle ilgili son durumu paylaştı. Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "İzmir'de yaşanan, büyük bir paniğe yol açan 4,9 şiddetindeki depremde, güncel bilgilerimize göre can kaybı olmadı. Panik sebebiyle toplam 64 kişi etkilendi. 7 kişinin tedavisi sürüyor. Deprem, çevre illerde de hissedildi. Arkadaşlarımız görev başında. Çok geçmiş olsun."

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