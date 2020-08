Son dakika! İzmir Büyükşehir Belediyesine grev kararı asıldı - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZSU, İZULAŞ AŞ ve İZDOĞA AŞ ile Belediye İş Sendikası arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden uzlaşma çıkmaması üzerine işçiler, belediye binasına grev kararı astı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi binası önünde toplanan sendika üyesi işçilere görevliler, basın açıklaması öncesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

İşçiler sosyal mesafe çubuklarıyla halay çekti.

"Bizler sizlerden belediyenin kasasını istemiyoruz"

Belediye İş 1 No'lu Şube Başkanı Ömer Bolsoy, asla masadan kalkan taraf olmadıklarını, anlaşmak için ellerini hep uzattıklarını belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in her yerde eşit işe eşit ücret dediğini vurgulayan Bolsoy, "Her zaman 'ben bir emekçiyim, alın teri önceliğim' dedi. Bizler de başkanımızın sözüne güvenerek gereğini yapmasını istedik. Sevgili başkanım bizler sizlerden belediyenin kasasını istemiyoruz." dedi.

Bolsoy, Kovid-19 salgınında İzmir halkına hizmet vermeye devam ettiklerini söyledi.

Soyer'in seslerini duymadığını iddia eden Bolsoy, şunları kaydetti:

"Toplu sözleşme sürecini tıkayanlara, emekçiyle diyaloğundan kaçanlara sizin huzurunuzda tekrar sesleniyoruz. Belediye yetkilileri bize yüzde 17 zam önerisinde bulundu. Biz ise yüzde 24 zam istedik. Bu sözleşme 3 bin 650 çalışanı kapsıyor. Eğer ısrarınızdan vazgeçmezseniz bunun altında bizimle beraber siz de kalırsınız."

Konuşmaların ardından sendika yetkilileri tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi girişine grev kararı asıldı.