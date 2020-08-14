Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin bugünkü Giresun programı İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik alanda çıkan yangın nedeniyle iptal edilerek ileri bir tarihe ertelendi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün İzmir'den Giresun'a gelerek fındık hasat programına katılarak bakanlığı ile ilgili çeşitli ziyaretlerde bulunacaktı. Ancak Bakan Pakdemirli, İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik sahada çıkan yangının büyüme tehlikesi nedeniyle bölgeye helikopterle giderek incelemelerde bulundu. Bakan Pakdemirli, yangın nedeniyle Giresun programını iptal ederek ileri bir tarihe erteledi. - GİRESUN