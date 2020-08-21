Son dakika... İZMİR Ceyda'nın evinde ölü bulunduğu kaynak ustası, sabıkalı çıktı - Son Dakika

Ceyda'nın evinde ölü bulunduğu kaynak ustası, sabıkalı çıktı (2)

'BAZI KADINLAR ÖLDÜRÜLMEYİ HAK EDİYOR'

İzmir'in Bornova ilçesinde sosyal medyada tanıştığı Ceyda Yüksel'in (21), evinde ölü bulunmasının ardından tutuklanan Serkan Dindar'ın, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından kadın cinayetlerini hakkında paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Bir gönderinin altına yorum yapan Dindar'ın, bazı kadınların öldürülmeyi hak ettiğini söylemesi dikkati çekti. Dindar'ın, "Kimse ölmeyi hak etmez, öldürmenin de hakkı olmaz. Ama bence bazıları bunu hak ediyor. Hiç kimse kimseyi durup dururken öldürmez. Çok tepki alacağım" ifadelerini kullandığı görüldü. Bir başka vatandaşın, "Kendi cümlelerinle çelişiyorsun" yorumuna ise Dindar'ın, "Çünkü bana hiç kimse hak vermeyecek. Neyse kadın düşmanı değilim. Beni bilen biliyor" cevabını verdiği ortaya çıktı.