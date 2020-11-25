Son dakika! İzmir'de 170 motosiklet trafikten men edildi - Son Dakika

Son dakika! İzmir'de 170 motosiklet trafikten men edildi

25.11.2020 15:23
Son dakika! İzmir'de 170 motosiklet trafikten men edildi, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre İzmir'in Kınık ilçesinde polis ekipleri ilçede tescilsiz ve plakasız şekilde trafiğe çıkan motosikletleri trafikten men ediyor.

İzmir'in Kınık ilçesinde polis ekipleri ilçede tescilsiz ve plakasız şekilde trafiğe çıkan motosikletleri trafikten men ediyor. Uygulamada 170 civarında motosiklet yediemin otoparkı deposuna teslim edildi.

Kınık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede güvenliği tehdit eden, kazaları önlemek ve çalıntı olma ihtimali bulunan motosikletler için uygulamalarına devam ediyor. İlçe merkezinde yapılan çalışmada ana arterlerde yapılan trafik uygulamasının yanı sıra sokak sokak, cadde cadde dolaşan emniyet ekipleri, parkta, bahçede ve kaldırımda gördükleri motosikletleri tek tek kontrol etti. Motosikletler üzerinde artan kontrollerin artırılmasından dolayı ilçe sakinleri memnuniyetlerini dile getirirken, uygulamada 170 civarında motosiklet yediemin otoparkı deposuna teslim edildi. Plakası olmayan motosikletleri otoparka çeken polis ekipleri, sahipleri tarafından ruhsat çıkarılması ve plakalarının alınmasından sonra sahiplerine teslim edileceğini söyledi.

Kınık İlçe Müdürlüğü ekipleri, plakasız ve ehliyetsiz motosiklet kullanımının suç olduğuna dikkat çekti. Motosiklet sürücülerinin ehliyetli ve plakalı araç kullanmalarını isteyen ekipler, motosiklet kıyafeti ve kask kullanımının da hayati önem taşıdığına dikkat çekti. Kınık İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlçemizde plakasız motosiklet kullanımı son zamanlarda çok artmıştır. Bu plakasız motosikletler kazaya karışabiliyor yada hırsızlık suçunda kullanılabiliyor. Kötü niyetli motor sahipleri aşırı sürat yaparak, çevreyi rahatsız ediyor. Bu nedenle plakasız motosikletleri yaptığımız denetimlerde tutanak tutarak teslim alıp, yediemin deposuna teslim ediyoruz. Motorları tescil ettiren ve plaka çıkartan motor sahipleri daha sonra motorlarını yediemin deposundan teslim alabiliyor. Seyir halinde sürücülerde yaptığımız denetimlerde motosiklet sürücü belgesi olmayan, kask, tescili olmayan, plaka yazı ve rakamları silik olan ve okunmayan motosikletin sürücülerine 2918 sayılı karayolları Trafik Kanunu kapsamında idari para cezası karar tutanağı tanzim ediyoruz. Trafikten men edilmesi gerekiyorsa trafik ekiplerimizce men ediliyor. Bu nedenle hem inceleme çalışmalarımız hem de denetimlerimiz artarak devam edecektir." - İZMİR

Son dakika! İzmir'de 170 motosiklet trafikten men edildi
Son dakika! İzmir'de 170 motosiklet trafikten men edildi
Son dakika! İzmir'de 170 motosiklet trafikten men edildi
Son dakika! İzmir'de 170 motosiklet trafikten men edildi
Son dakika! İzmir'de 170 motosiklet trafikten men edildi

Motosiklet, Polis, Kınık, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! İzmir'de 170 motosiklet trafikten men edildi - Son Dakika


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