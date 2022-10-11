Son dakika haber! 3 katlı binada çıkan yangında 2 kat tamamen yandı - Son Dakika
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Son dakika haber! 3 katlı binada çıkan yangında 2 kat tamamen yandı

11.10.2022 01:32

Gelen son dakika haberine göre İzmir'in Konak ilçesinde 3 katlı evde çıkan yangında, 2 kat tamamen yandı.

İzmir'in Konak ilçesinde 3 katlı evde çıkan yangında, 2 kat tamamen yandı.

Turgut Reis Mahallesi Şehit Kemal Keser Sokağı'nda 3 katlı müstakil bir evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerlerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alevlerin çevre binalara sıçramaması için vatandaşların da çalışmalara destek verdiği yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İki katın tamamen yandığı binanın, bir vatandaş tarafından kısa süre önce satın alındığı ve içinde evsiz kişilerin kaldığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

İtfaiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! 3 katlı binada çıkan yangında 2 kat tamamen yandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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