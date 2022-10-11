Son dakika haber! 3 katlı binada çıkan yangında 2 kat tamamen yandı

İzmir'in Konak ilçesinde 3 katlı evde çıkan yangında, 2 kat tamamen yandı.

Turgut Reis Mahallesi Şehit Kemal Keser Sokağı'nda 3 katlı müstakil bir evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerlerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alevlerin çevre binalara sıçramaması için vatandaşların da çalışmalara destek verdiği yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İki katın tamamen yandığı binanın, bir vatandaş tarafından kısa süre önce satın alındığı ve içinde evsiz kişilerin kaldığı öğrenildi.