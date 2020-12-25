Son dakika... İzmir'de 4 katlı fabrikada yangın - Son Dakika

İZMİR'de, 4 katlı atık kağıt fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.

Karabağlar ilçesi 4332 Sokak'taki atık kağıt fabrikasında saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm fabrikayı sardı. Fabrikadan yükselen dumanları gören çevredekiler, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale etti. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, polis ekipleri de çevre de güvenlik önlemi aldı.