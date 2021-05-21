Son dakika: İzmir'de 4 yaşındaki kızını boğarak öldürmekle suçlanan annenin ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi - Son Dakika

İzmir'de 4 yaşındaki kızını, yüzünü başörtüsü ve yastıkla bastırarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan anne hakkında "kendini savunamayacak yakın akrabayı öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, haziranda yaşanan olay sonrası tutuklanan Betül F. hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, şüpheli Betül F. ile eşinin 2019'da boşandığı, çocukları B.E. ile belirli günlerde değişerek ilgilendikleri, velayetin mahkeme kararı ile babaya verildiği belirtildi.

Şüphelinin eski eşinden hamile olduğu ve olay günü hamileliğin sonlandırılması konusunda aralarında tartışma çıktığı iddianamede yer aldı.

Eski eşinin evden ayrılmasından sonra şüphelinin kızını, yüzüne katladığı başörtüsünü ve yastığı bastırarak öldürdüğü öne sürüldü. İddianamede şüphelinin daha sonra kendisini boğmaya ve zarar vermeye çalıştığı ifadeleri de yer buldu.

İddianamede kadının eski kayınpederinin eve gelmesi sonucu kızın hayatını kaybettiğinin belirlendiği aktarıldı.

Önce itiraf etti, sonra eşini suçladı

İddianamede Betül F'nin soruşturma sürecindeki ilk ifadesinde B.E'yi evine gelen 2 kişinin öldürdüğünü söylediği, daha sonra cinayeti itiraf ettiği, 2 ay sonra da kızını eski eşinin öldürdüğünü söylediği anlatıldı.

Tanık ifadelerinde olayın olduğu saatlerde eve başka kişinin gelmediği, herhangi bir yardım çağrısının bulunmadığının vurgulandığı iddianamede şüphelinin savunmasını doğrular nitelikte delil de olmadığına işaret edildi.

Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas Kurulunca düzenlenen raporda da çocuğun ölümünün ağız, burun kapanmasına bağlı "mekanik asfiksi" sonucu meydana geldiği belirtildi.

Olay

İzmir'de 11 Haziran 2020'de hastaneye kaldırılan 4 yaşındaki kızın öldüğünün belirlenmesi üzerine anne Betül F, gözaltına alınarak tutuklanmıştı.