7'si hakkında ise adli işlem başlatıldı. Operasyonlar kapsamında 5 taksi, 1 kamyonet, 2 bot ve 2 bot motoru, 10 can yeleği, 30 litre benzin ile 1 otomobile el konuldu. İşlemlerin ardından kaçak göçmenler Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, 28 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında kaçak göçmenlere yönelik operasyonlar düzenledi. Menderes'te 4, Çeşme'de 3, Seferihisar, Foça ve Karaburun ilçesinde 2 operasyon gerçekleştirildi . Operasyonlarda toplam 447 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonlarda organizatör oldukları belirlenen 13 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı. Diğer

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika! İzmir'de 447 kaçak göçmen yakalandı, 6 organizatör tutuklandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.