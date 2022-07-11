Son dakika! İzmir'de 447 kaçak göçmen yakalandı, 6 organizatör tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika! İzmir'de 447 kaçak göçmen yakalandı, 6 organizatör tutuklandı

11.07.2022 10:15
Son dakika! İzmir'de 447 kaçak göçmen yakalandı, 6 organizatör tutuklandı

Bir son dakika haberine göre İZMİR'in 5 farklı ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen 13 farklı operasyonda 447 kaçak göçmen yakalandı, gözaltına alınan 6 organizatör tutuklandı.

İZMİR'in 5 farklı ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen 13 farklı operasyonda 447 kaçak göçmen yakalandı, gözaltına alınan 6 organizatör tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, 28 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında kaçak göçmenlere yönelik operasyonlar düzenledi. Menderes'te 4, Çeşme'de 3, Seferihisar, Foça ve Karaburun ilçesinde 2 operasyon gerçekleştirildi . Operasyonlarda toplam 447 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonlarda organizatör oldukları belirlenen 13 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı. Diğer

7'si hakkında ise adli işlem başlatıldı. Operasyonlar kapsamında 5 taksi, 1 kamyonet, 2 bot ve 2 bot motoru, 10 can yeleği, 30 litre benzin ile 1 otomobile el konuldu. İşlemlerin ardından kaçak göçmenler Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika! İzmir'de 447 kaçak göçmen yakalandı, 6 organizatör tutuklandı - Son Dakika

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