İzmir'in Bornova ilçesinde 5 yaşındaki çocuğun ormanlık arazide ölü bulunmasına ilişkin annesi ile erkek arkadaşının yargılandığı davanın duruşması görüldü.

İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Serkan Elçetin, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, tutuklu yargılanan Mine Durak ise hazır edilemedi.

Taraf avukatları ile davaya müdahil Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneğinin avukatları, duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı, mahkemeye ulaşan İstanbul Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesinin Mine Durak'ın cezai ehliyetinin tam olduğuna dair görüşünü içeren raporunu okudu.

Mahkeme Başkanı, sanıklara ait cep telefonlarından elde edilen video ve fotoğraflara ilişkin bilirkişi raporunun ise henüz mahkemeye gelmediğini bildirdi.

Cumhuriyet savcısı, sanıkların tutukluluk halinin devamı yönünde mütalaa verdi.

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği avukatları, Durak'ın akıl sağlığının yerinde olduğunu belirterek, iki sanığın da tutukluluk halinin devamını talep etti.

Sanıklardan Serkan Elçetin'in avukatı, delillerin karartılamayacak olması ve tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak müvekkilinin tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına ve bilirkişi raporunun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Bornova ilçesinde 1 Eylül 2019'da 5 yaşındaki erkek çocuğunun ormanlık arazideki çukurda ölü bulunmasıyla ilgili annesi Mine Durak ile erkek arkadaşı Serkan Elçetin tutuklanmıştı.

Sanıklar hakkında "nitelikli kasten öldürme", "eziyet" ve "zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından dava açılmıştı.