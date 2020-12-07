Son dakika... İzmir'de 56 saatlik kısıtlama sona erdi - Son Dakika

Son dakika... İzmir'de 56 saatlik kısıtlama sona erdi
07.12.2020 07:43
Son dakika haber: İzmir'de 56 saatlik kısıtlama sona erdi KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında, hafta sonu boyunca uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.
İzmir'de 56 saatlik kısıtlama sona erdi
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında, hafta sonu boyunca uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Kısıtlamanın bitmesi ile birlikte cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı. İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, Cuma günü 21.00 sıralarında başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 05.00 itibari ile sona erdi. Kısıtlama süresince boş kalan cadde ve sokaklarda, kısıtlamanın bitmesinin ardından yoğunluk yaşandı.
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