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Son dakika... İzmir'de 67 yıllık evli çift, 3 saat arayla hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika... İzmir'de 67 yıllık evli çift, 3 saat arayla hayatını kaybetti

18.02.2022 16:32
Son dakika... İzmir'de 67 yıllık evli çift, 3 saat arayla hayatını kaybetti

Son dakika haberlerine göre İzmir'in Ödemiş ilçesinde 67 yıl bir yastığa baş koyan karı-koca, üç saat arayla öldü.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 67 yıl bir yastığa baş koyan karı-koca, üç saat arayla öldü.

Büyük Mahallesi'nde yaşayan Nimet Sürer (88) yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Nimet Sürer'in ölüm haberini alan eşi Yaşar Sürer de (90) 3 saat sonra evinde vefat etti.

Cenazeler, Büyük Mahalle Camisi'nde kılınan namazının ardından yan yana, mahalle mezarlığına defnedildi. Çiftin, biri 5 yıl önce hayatını kaybetmiş 2 çocuğu bulunduğu öğrenildi.

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Ödemiş, İzmir, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... İzmir'de 67 yıllık evli çift, 3 saat arayla hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... İzmir'de 67 yıllık evli çift, 3 saat arayla hayatını kaybetti - Son Dakika
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