İZMİR'DE 775 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI - Son Dakika
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İZMİR'DE 775 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

20.07.2022 13:11

İZMİR'de, jandarma tarafından 7-18 Temmuz tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 775 düzensiz göçmen yakalanırken, yasa dışı geçişleri organize ettiği belirlenen 5 kişi tutuklandı.

İZMİR'de, jandarma tarafından 7-18 Temmuz tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 775 düzensiz göçmen yakalanırken, yasa dışı geçişleri organize ettiği belirlenen 5 kişi tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 7-18 Temmuz tarihleri arasında düzensiz göçmenlere yönelik olarak Menemen, Çeşme, Seferihisar, Foça, Dikili, Bayındır ve Karaburun ilçelerinde 20 operasyon düzenledi. Operasyonlarda, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmek isteyen toplam 775 düzensiz göçmen yakalanırken, yasa dışı geçişleri organize ettiği belirlenen 7 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, geçişlerde kullanılan 4 minibüs, 2 kamyonet, 1 otomobil, 2 bot ve 2 bot motoruna el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i sevk edildiği adliyede tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Jandarmadan yapılan açıklamada, yasa dışı düzensiz göçmen geçişleriyle mücadelenin devam edeceği vurgulandı.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Seferihisar, Jandarma, Menemen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İZMİR'DE 775 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: İZMİR'DE 775 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI - Son Dakika
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