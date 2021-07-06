İZMİR'DE 8 KATLI BİNANIN ÇATISINDA YANGIN ÇIKTI - Son Dakika

İZMİR'in Bornova ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangında maddi hasar meydana geldi. Asansörde mahsur kalan kişiyi ise itfaiye kurtardı.

Kazım Dirik Mahallesi Zafer Caddesi'ndeki 8 katlı bir apartmanın çatısında izolasyon yapılırken, bugün saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanı gören işçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sebebiyle elektrik akımının kapanası nedeniyle bir bina sakini asansörde mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mahsur kalan kişiyi kurtardı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına aldı. Binanın çatısında maddi hasar oluştu. İtfaiye yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattı.