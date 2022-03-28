Son dakika! İzmir'de 827 kaçak göçmen yakalandı, 44 kaçak göçmen kurtarıldı; 6 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika! İzmir'de 827 kaçak göçmen yakalandı, 44 kaçak göçmen kurtarıldı; 6 gözaltı

28.03.2022 21:53
Son dakika! İzmir'de 827 kaçak göçmen yakalandı, 44 kaçak göçmen kurtarıldı; 6 gözaltı

Son dakika haberler... İZMİR'in Urla, Seferihisar, Çeşme ve Dikili ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 827 kaçak göçmen yakalandı, 44 kaçak göçmen kurtarıldı, 6 organizatör ise gözaltına alındı.

İZMİR'in Urla, Seferihisar, Çeşme ve Dikili ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 827 kaçak göçmen yakalandı, 44 kaçak göçmen kurtarıldı, 6 organizatör ise gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Seferihisar'da Doğanbey Sahili açıklarındaki bir teknede kaçak göçmenlerin bulunduğu ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, durdurdukları teknedeki 223'ü Afganistan, 62'si Bangladeş, 28'i Eritre, 15'i Yemen, 6'sı Somali, biri Pakistan ve biri Sudan uyruklu 336 kaçak göçmeni yakalarken, organizatör olduğu öne sürülen biri Pakistanlı 2 şüpheli gözaltına aldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Urla Teke Burnu açıklarındaki bir tekneyi durdurdu. Teknede bulunan 330 kaçak göçmen ve organizatör olduğu iddia edilen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Çeşme açıklarında kaçak göçmen ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri, durdurdukları teknede bulunan 105 kaçak göçmeni yakaladı. Çeşme'de başka bir ihbarı değerlendiren ekipler, hareketli özel tekneyi durdururken içerisindeki 27 kaçak göçmeni ve organizatör olduğu öne sürülen bir şüpheliyi yakaladı.Dikili açıklarında hareketli lastik botu durduran Sahil Güvenlik ekipleri, 29 kaçak göçmeni yakaladı. Dikili açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan lastik bot içerisindeki 44 kaçak göçmen ise Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan organizatörlerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.


Son dakika! İzmir'de 827 kaçak göçmen yakalandı, 44 kaçak göçmen kurtarıldı; 6 gözaltı
Son dakika! İzmir'de 827 kaçak göçmen yakalandı, 44 kaçak göçmen kurtarıldı; 6 gözaltı
Son dakika! İzmir'de 827 kaçak göçmen yakalandı, 44 kaçak göçmen kurtarıldı; 6 gözaltı
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Seferihisar, Dikili, Çeşme, Urla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! İzmir'de 827 kaçak göçmen yakalandı, 44 kaçak göçmen kurtarıldı; 6 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! İzmir'de 827 kaçak göçmen yakalandı, 44 kaçak göçmen kurtarıldı; 6 gözaltı - Son Dakika
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