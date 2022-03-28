Son dakika! İzmir'de 827 kaçak göçmen yakalandı, 44 kaçak göçmen kurtarıldı; 6 gözaltı - Son Dakika

İZMİR'in Urla, Seferihisar, Çeşme ve Dikili ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 827 kaçak göçmen yakalandı, 44 kaçak göçmen kurtarıldı, 6 organizatör ise gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Seferihisar'da Doğanbey Sahili açıklarındaki bir teknede kaçak göçmenlerin bulunduğu ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, durdurdukları teknedeki 223'ü Afganistan, 62'si Bangladeş, 28'i Eritre, 15'i Yemen, 6'sı Somali, biri Pakistan ve biri Sudan uyruklu 336 kaçak göçmeni yakalarken, organizatör olduğu öne sürülen biri Pakistanlı 2 şüpheli gözaltına aldı.