Son Dakika | İzmir'de 86 kaçak göçmen yakalandı; 5 organizatöre gözaltı - Son Dakika
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Son Dakika | İzmir'de 86 kaçak göçmen yakalandı; 5 organizatöre gözaltı

12.10.2022 12:17
Son Dakika | İzmir'de 86 kaçak göçmen yakalandı; 5 organizatöre gözaltı

Edinilen son dakika haberine göre İZMİR'in Seferihisar ilçesinde, jandarmanın göçmen kaçakçılarına yönelik insansız hava aracı destekli operasyonunda 86 kaçak göçmen ile 5 organizatör yakalandı.

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde, jandarmanın göçmen kaçakçılarına yönelik insansız hava aracı destekli operasyonunda 86 kaçak göçmen ile 5 organizatör yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla İstanbul'dan İzmir'e gelen bir grup kaçak göçmenin yasa dışı yollarla İtalya'ya gideceği bilgisine ulaştı. Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde ve talimatları doğrultusunda; Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı insansız hava aracı destekli operasyon düzenlendi. Havadan insansız hava aracı, karadan ise fiziki olarak takip edilen 1 kamyon, 1 minibüs ve 2 otomobil, 9 Ekim'de Seferihisar'ın Doğanbey Mahallesi'nde durduruldu. Organizatör olduğu tespit edilen U.Ö., A.F.S., A.K., V.Y. ve F.Ö. gözaltına alındı. Ayrıca 69'u Afganistan, 7'si Suriye, 6'sı Mısır, 3'ü Filistin ve 1'i de İran uyruklu toplam 86 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, adli ve idari işlemleri tamamlanarak Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. 5 organizatörün jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.


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Son dakika haberi! İZMİR'DE 86 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI; 5 ORGANİZATÖRE GÖZALTI Son dakika haberi! İZMİR'DE 86 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI; 5 ORGANİZATÖRE GÖZALTI Son dakika gündem: 86 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheliler tutuklandı Son dakika gündem: 86 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheliler tutuklandı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Son Dakika | İzmir'de 86 kaçak göçmen yakalandı; 5 organizatöre gözaltı - Son Dakika

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