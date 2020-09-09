Son Dakika | İzmir'de 9 Eylül coşkusu - Son Dakika

Son Dakika | İzmir'de 9 Eylül coşkusu

Son dakika gelişmesine göre İzmir'in kurtuluşunun 98. yıldönümü etkinlikleri geleneksel "Zafer Yürüyüşü" ile başlarken daha sonra İzmir Hükümet Konağına temsili birlikler tarafından Türk bayrağı çekildi.

Son Dakika | İzmir'de 9 Eylül coşkusu, System.String[]

İzmir'in kurtuluşunun 98. yıldönümü etkinlikleri geleneksel "Zafer Yürüyüşü" ile başlarken daha sonra İzmir Hükümet Konağına temsili birlikler tarafından Türk bayrağı çekildi. 9 Eylül törenleri kapsamında ayrıca Solo Türk ve Türk Yıldızları selamlama uçuşu gerçekleştirdi.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümünü, birbirinden renkli etkinliklerle kutlanmaya başlandı. İzmir'in kurtuluş günü etkinlikleri sabah erken saatlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 98. yıl Zafer Yürüyüşü ile başladı. Şanlı Türk ordusunun İzmir'e girerken kullandığı tarihi güzergah üzerinde yürüyüş gerçekleştirilirken, daha sonra İzmir protokolü Cumhuriyet Meydanında bir araya geldi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesi ile birlikte Türk bayrakları gönderdeki yerini aldı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Atatürk Anıtına çelenk sundu.

SOLO TÜRK VE TÜRK YILDIZLARINDAN SELAMLAMA UÇUŞU

Çelenk koyma töreninin ardından Türk Yıldızları ve Solo Türk İzmir semalarında selamlama uçuşu gerçekleştirdi. Solo Türk'ün gökyüzüne ay-yıldız çizdiği anları ise İzmirliler hayranlıkla izledi.

Törende günün anlamına ilişkin konuşma yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Dünya halklarına örnek olmuş bir bağımsızlık mücadelesi ve özgürlük hikayesinin ilk cümleleri 98 yıl önce burada, İzmir'de yazıldı. Bugün coşkuyla kutladığımız 9 Eylül, bu nedenle sadece bir kentin işgalden kurtuluşunun yıl dönümü olmadı. Aynı zamanda topyekün bir mücadele ile sömürgeci anlayışlara geçit verilmeyeceğini ve tüm halklar için umudun var olduğunu gösterdi. İzmir'in kurtuluşuyla bayraklaşan mücadele; Orta Doğu'dan Afrika'ya, Güney Amerika'dan Asya'ya kadar dünya halkları için esaretten bağımsızlığa, karanlıktan aydınlığa çıkışın ilham kaynağı oldu. İzmir'in Cumhuriyet'i ve temsil ettiği tüm değerleri bu kadar sahiplenmesi; demokrasinin temellerinin atıldığı bir şehir olması ve bir halkın bağımsızlığa kavuştuğu, zafer kazandığı 9 Eylül ruhu ile ilgilidir. Dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de İzmir, bu anlamlı günü aynı ruh ve heyecanla kutlamaya devam edecek, halk egemenliğine dayanan İzmir'in kurtuluşun 98. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve her türlü zorluğa rağmen insanlık tarihinin en büyük direnişini gerçekleştirenleri, minnet ve rahmetle anıyorum. Onların cesaret ve kararlılığının hepimize ilham kaynağı olmasını diliyorum" dedi.

TÜRK BAYRAĞI GÖNDERE ÇEKİLDİ

Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamaların ardından törenler İzmir Hükümet Konağı önünde devam etti. Ege Ordusu ve Garnizon Komutanlığınca görevlendirilen askerler, tarihi valilik binası balkonuna Türk bayrağı çekerek, 9 Eylül 1922'deki tarihi anlar temsili olarak tekrarlanmış oldu.

İzmir'de kutlama etkinlikleri gün boyu devam edecek.

(Ali Gözeten – Mustafa İç/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 12:32 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | İzmir'de 9 Eylül coşkusu - Son Dakika

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