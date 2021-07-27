Son dakika: İzmir'de 9 kilo esrara 1 gözaltı - Son Dakika

İZMİR'de, polisin ev ve iş yerine düzenlediği operasyonda 363 kök Hint keneviri ve 9 kilo 400 gram esrar ele geçirilen Ü.D., gözaltına alındı.

Ödemiş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla dağlık bölgede uyuşturucu yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Dün harekete geçen ekipler, Ü.D.'nin arazideki ev ve iş yerinde arama yaptı. Aramalarda 363 kök Hint keneviri ve 9 kilo 400 gram esrar ele geçirilirken, Ü.D. ise gözaltına alındı. Ü.D.'nin polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği belirtildi.