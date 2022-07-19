Şüphelinin olaydan önce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp eski eşinin çocuklarını kendisine göstermediğini, bu nedenle adliyenin önüne gidip intihar girişiminde bulunacağını söylediği öğrenilmişti.

İzmir Adliyesi 'ne pompalı tüfekle girmek isterken yakalanan kişi, cezai ehliyetinin tespiti için Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA

İzmir Adliyesi, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika... İzmir'de adliyeye silahla girmeye çalışırken yakalanan kişinin cezai ehliyeti araştırılacak - Son Dakika

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