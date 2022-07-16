İzmir 'de tarım arazisinde başlayıp ağaçlandırma sahasına sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: Ağaçlandırma sahasındaki yangına müdahale ediliyor (2) - Son Dakika

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