Son dakika haberleri: Ağaçlandırma sahasındaki yangına müdahale ediliyor (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Ağaçlandırma sahasındaki yangına müdahale ediliyor (2)

16.07.2022 13:00

Son dakika gündem haberine göre İzmir'de tarım arazisinde başlayıp ağaçlandırma sahasına sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

İzmir'de tarım arazisinde başlayıp ağaçlandırma sahasına sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

Aliağa ilçesine bağlı Yenişakran Mahallesi ile Bergama ilçesine bağlı Kaşıkçı Mahallesi arasındaki tarım arazisinde yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, Kaşıkçı Mahallesi'ndeki ağaçlandırma sahasına sıçradı.

Haber verilmesi üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 helikopter, 4 uçak, 11 arazöz ve 2 dozer ile yangına müdahale edildi.

Yaklaşık 1,5 hektarlık alanda hasara neden olan yangın, kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | Otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor Son dakika haberleri | Otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor Son dakika haberi! TARIM ARAZİSİNDE ÇIKAN YANGIN, AĞAÇLANDIRMA SAHASINA SIÇRADI Son dakika haberi! TARIM ARAZİSİNDE ÇIKAN YANGIN, AĞAÇLANDIRMA SAHASINA SIÇRADI
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Ağaçlandırma sahasındaki yangına müdahale ediliyor (2) - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:04 Bahçeli davet etmişti! Baki Ersoy tekrar MHP'de
15:01 "KYK kredi faizleri silinecek mi?" Bakan Kasapoğlu'ndan sevindiren açıklama
14:55 Ordu'da halkı aşağılayan 2 pratisyen hekim açığa alındı! Çirkin sözler sosyal medyada büyük tepki topladı
14:51 Kongolu futbolcu 7 yaş büyük çıktı! Gibi dizisi gerçek oldu
14:36 Yeni transfer Joshua King: Kariyerimde oynadığım en büyük camia Fenerbahçe
14:29 Burcu Kıratlı yeni aşkını buldu! Bu kez zengin bir avukat ile yakalandı
14:26 Donald Trump'ın eski eşi Ivana Trump'ın ölümünün nedeni ortaya çıktı!
13:21 Dudak uçuklatan fiyat! Elif Elmas'ın Milan'a transferinden Fenerbahçe de pay alacak
13:17 Narcos'a bile konu olmuştu! Meksikalı uyuşturucu baronu bir köpek tarafından bulundu
12:50 İBB hesabından paylaşıldı! CHP'li Ekrem İmamoğlu, 15 Temmuz anma etkinliğinin kalabalık olmadığını iddia etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2022 15:11:27. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Ağaçlandırma sahasındaki yangına müdahale ediliyor (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement