Yangın saat 12.00 sıralarında Buca Seyirtepe mevkiinde ağaçlık alanda çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere, 2 uçak, 3 helikopter ve 20 arazöz ile havadan ve karadan müdahale etti.

Kaynak: İHA

İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son Dakika | İzmir'de ağaçlık alanda yangın kontrol altında - Son Dakika

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