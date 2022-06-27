Son Dakika | İzmir'de ağaçlık alanda yangın kontrol altında - Son Dakika
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Son Dakika | İzmir'de ağaçlık alanda yangın kontrol altında

27.06.2022 14:07
Son Dakika | İzmir'de ağaçlık alanda yangın kontrol altında

Son dakika haber... İzmir'in Buca ilçesinde bulunan ağaçlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

İzmir'in Buca ilçesinde bulunan ağaçlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Yangın saat 12.00 sıralarında Buca Seyirtepe mevkiinde ağaçlık alanda çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere, 2 uçak, 3 helikopter ve 20 arazöz ile havadan ve karadan müdahale etti.

Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | İzmir'de ağaçlık alanda yangın kontrol altında - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son Dakika | İzmir'de ağaçlık alanda yangın kontrol altında - Son Dakika
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