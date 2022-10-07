İzmir haberi | İzmir'de AK Parti bürosuna saldırı - Son Dakika
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İzmir haberi | İzmir'de AK Parti bürosuna saldırı

07.10.2022 20:01

İzmir gelişmesine göre İzmir'de AK Parti bürosuna saldırı İzmir'in Torbalı ilçesinde, AK Parti Ayrancılar irtibat bürosuna kimliği belirsiz bir kişi saldırıda bulundu.

İzmir'de AK Parti bürosuna saldırı

İZMİR - İzmir'in Torbalı ilçesinde, AK Parti Ayrancılar irtibat bürosuna kimliği belirsiz bir kişi saldırıda bulundu. Saldırgan kısa süre sonra jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 15.30 sıralarında, Ayrancılar Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan AK Parti Ayrancılar irtibat bürosunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.G. adlı bir kişi büroya girerek elindeki sopayla saldırıda bulundu. Bürodaki eşyalara zarar veren saldırgan daha sonra ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

"Bu saldırılar bizi çalışmaktan alıkoyamayacak"

Saldırıda büroda maddi hasar meydana geldiğini ve parti çalışanlarına bir zarar gelmediğini söyleyen AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın, "Saldırıda Parti binamıza maddi hasar gelmiş olup, parti çalışanlarımıza hamdolsun ki bir zarar gelmemiştir. Bu gibi üzücü durumlar bizi Güzel ilçemiz Torbalı için çalışmaktan alıkoymayacaktır. Durmak yok, yola devam" açıklamasında bulundu.

Şüpheli E.G.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: İHA

AK Parti, Torbalı, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir haberi | İzmir'de AK Parti bürosuna saldırı - Son Dakika

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