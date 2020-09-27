Son Dakika: İzmir'de akrabalar arasındaki kavgada 7 yaşındaki çocuk yaralandı - Son Dakika

İzmir'in Bornova ilçesinde akrabalar arasında çıkan pompalı tüfekli kavgada, kavgayı izleyen 7 yaşındaki bir çocuk yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Kuzen oldukları öğrenilen N.K ve M.A.K arasında çıkan tartışmaya diğer aile üyelerinin de katılmasıyla olay kavgaya dönüştü. Kavgada akrabalar birbirlerine sopalarla saldırırken, N.K isim şahıs eline aldığı pompalı tüfekle çevreye ateş açtı. Bu sırada kavgayı izleyen Ö.A (7) isimli çocuk, vücuduna saçmalar isabet etmesi sebebiyle yaralandı. Küçük çocuk yakınları tarafından Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, kavgada darp sonucu yaralanan N.K ve M.A.K'yı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Ö.A isimli çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR