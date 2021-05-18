Hastane bahçesinde bulunan alan inen ambulans helikopter, Şahan'ı İzmir'de özel bir hastaneye götürdü.

Anjiyo yöntemi uygulanması gereken hasta için ambulansa helikopter çağırıldı.

Son Dakika › Güncel › Son dakika! İzmir'de, ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı - Son Dakika

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