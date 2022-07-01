Aranan kişilere yönelik helikopter destekli operasyonda 25 gözaltı - Son Dakika
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Aranan kişilere yönelik helikopter destekli operasyonda 25 gözaltı

01.07.2022 10:17

İzmir'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve farklı suçlardan arananlara yönelik helikopter destekli operasyonda 25 kişi yakalandı.

İzmir'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve farklı suçlardan arananlara yönelik helikopter destekli operasyonda 25 kişi yakalandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi koordinasyonunda, mahkeme kararlarının infaz edilebilmesi amacıyla haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve farklı suçlardan arananların yakalanmasına yönelik kent genelinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel harekat polislerinin yanı sıra 53 ekipten oluşan 135 polisin katıldığı, helikopter destekli baskınlarda, "kasten adam öldürme ve yaralama, hırsızlık, nitelikli cinsel saldırı, yağma, uyuşturucu ticareti yapma, uyuşturucu bulundurma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahla tehdit" suçlamalarıyla aranan 25 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar cezaevine gönderildi.

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Kaynak: AA

İzmir Emniyet Müdürlüğü, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aranan kişilere yönelik helikopter destekli operasyonda 25 gözaltı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Aranan kişilere yönelik helikopter destekli operasyonda 25 gözaltı - Son Dakika
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