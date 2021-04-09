Son dakika! İzmir'de askeri uçak düştü: 2 pilot sağ olarak kurtarıldı - Son Dakika

Tablo hiç olmadığı kadar ağırlaştı! Gözlerin çevrildiği Bakan Koca'dan özeleştiri geldi

Milli Savunma Bakanlığı, İzmir'de görev yapan KT-1 tipi uçağının, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradığını, hemen başlatılan arama-kurtarma çalışması ile iki pilotun sağ olarak kurtarıldığını duyurdu.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İzmir'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığımızda görev yapan KT-1 tipi uçağımız, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. Derhal başlatılan arama-kurtarma çalışması ile 2 pilotumuz sağ olarak kurtarıldı" denildi.

(Mevlüt Hasgül/İHA)