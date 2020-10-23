Son dakika... İzmir'de babası tarafından silahla vurulan kişi ağır yaralandı - Son Dakika

İzmir'in Buca ilçesinde babası tarafından silahla vurulan kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Göksu Mahallesi'nde yaşayan V.N. ile oğlu E.N (36), henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba oğlunu silahla vurarak yaraladı.

Diğer aile üyelerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, E.N'yi önce Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine, ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

E.N'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

V.N. gözaltına alındı.