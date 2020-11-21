Son dakika... İzmir'de balkondan düşen 76 yaşındaki kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika... İzmir'de balkondan düşen 76 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
21.11.2020 19:01
Son dakika haber... İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 76 yaşında bir kadın, birinci kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 76 yaşında bir kadın, birinci kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka ilçesi Yalı Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın 1'nci katındaki bir evde yaşayan 76 yaşındaki H.H. isimli kadın, dengesini kaybederek balkondan sokakta bulunan kaldırımın üstüne düştü. Kadının yere düştüğünü ve hareketsiz kaldığını gören çevredekiler durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede kadının hayatını kaybettiğini belirledi. H.H.'nin cenazesi otopsisi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - İZMİR
Son Dakika Kadıköy'de akılalmaz kaza! Otomobil korkuluklarda asılı kaldı: 1 yaralı Son Dakika: Fenerbahçe, deplasmanda Gençlerbiriği'ni 5-1 mağlup etti Muazzez Ersoy, büyük çabayla yaptırdığı ve adının verildiği lösemi hastanesinin isminin değiştirilmesine sitem etti İsveç'te kritik görevdeki Türk asıllı subay, esrarengiz bir biçimde kayboldu Dengesini kaybederek 4. kattan düşen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti "İnançsız insan vicdanlı değildir" diyen Öykü Gürman'a Ateizm Derneği'nden tepki Trenin ucu bucağı görünmüyor! Ermenilerden ele geçirilen tank ve toplar Bakü'ye götürüldü Kısıtlama öncesi Konyaaltı Sahili turistlere kaldı, kent sakinleri de fotoğraf çekinmekle yetindi